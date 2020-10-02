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TV Yayın akışı 2 Ekim 2020 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 2 Ekim 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arka Sokaklar, Babil, Bay Yanlış, Hercai, Ramo ve Kırmızı Oda dizileri yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Diğer televizyon kanallarında yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 2 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 2 Ekim 2020 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Bay Yanlış
00.15 Yasak Elma
03.00 Zuhal Topal'la Sofrada
04.45 Temizlik Benim İşim
06.00 Rüzgarın Kalbi

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber
20.00 Babil 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Ateş İle Yangın
02.00 Ateş İle Yangın
05.30 Erkenci Kuş

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Ajan Stratton
02.15 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
22.55 3'te 3
00.45 Kalk Gidelim
03.15 Türkan Hanım'ın Konağı
04.30 Fazlası Zarar

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