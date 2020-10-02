Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Bay Yanlış
00.15 Yasak Elma
03.00 Zuhal Topal'la Sofrada
04.45 Temizlik Benim İşim
06.00 Rüzgarın Kalbi
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Babil 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Ateş İle Yangın
02.00 Ateş İle Yangın
05.30 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Ajan Stratton
02.15 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
22.55 3'te 3
00.45 Kalk Gidelim
03.15 Türkan Hanım'ın Konağı
04.30 Fazlası Zarar
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