Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sakar Şakir 'Türk Filmi'

21.45 Ya Sonra 'Türk Filmi'

23.45 Sakar Şakir 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.30 Ya Sonra 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada(Tekrar)

04.30 Temizlik Benim İşim (Tekrar)

06.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 San Andreas Fayı 'Yabancı Film'

22.30 Çarkıfelek

00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

04.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Transformers Ayın Karanlık Yüzü 'Yabancı Film'

23.10 Yenilmezler 'Yabancı Film'

01.50 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)