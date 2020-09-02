Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Sakar Şakir 'Türk Filmi'
21.45 Ya Sonra 'Türk Filmi'
23.45 Sakar Şakir 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.30 Ya Sonra 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada(Tekrar)
04.30 Temizlik Benim İşim (Tekrar)
06.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 San Andreas Fayı 'Yabancı Film'
22.30 Çarkıfelek
00.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
04.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Transformers Ayın Karanlık Yüzü 'Yabancı Film'
23.10 Yenilmezler 'Yabancı Film'
01.50 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)
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