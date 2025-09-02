Habertürk
Habertürk
        TV YAYIN AKIŞI 2 EYLÜL 2025 SALI: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 2 Eylül 2025: Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın yayın akışı

        Gününü evde televizyon başında geçirecek olan izleyiciler, bugün hangi program, yarışma, dizi ve filmlerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 2 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün bir yeni dizi ekran macerasına başlıyor. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 2 Eylül Salı Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Giriş: 02.09.2025 - 14:04 Güncelleme: 02.09.2025 - 14:04
        1

        2 Eylül 2025 TV yayın akışı gününü evde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün yeni sezon dizilerinden biri ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün TV’de ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 2 Eylül Pazartesi Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnek Şaban

        21:45 İnek Şaban

        23:45 Eşref Rüya

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aile Saadeti

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri KaraDeniz

        22:20 Gözleri KaraDeniz

        01:00 Gözleri KaraDeniz

        03:50 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kara Tahta

        08:30 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2"

        10:15 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:15 Seksenler

        15:45 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Geleceğin Savaşı"

        01:40 Leyla İle Mecnun

        04:30 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Çakallarla Dans 6

        01:00 İlk Buluşma

        02:45 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse (Tekrar)

        22:45 Rina

        00:30 Rina

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Ya Sonra

        01:45 Gelin Evi

        03:45 Ya Sonra

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        2 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
