TV yayın akışı bugün: 2 Kasım Perşembe hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?
Perşembe gününün ortalarına gelinmesi ile beraber, TV yayın akışına ilişkin aramalar sıklaşmış durumda. Günü evinde geçirmeyi planlayan izleyiciler; bu akşam hangi dizi, film ve yarışmaların ekranlara geleceğini merak ediyor. İşte, 2 Kasım Perşembe gününün yayın akışı...
Her sabah hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri olan günün TV yayın akışı belli oldu. 2 Kasım Perşembe günü itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de ekranlara gelecek yapımlara dair tüm detayları bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
ATV
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Tamirhane
22.30 Tamirhane
KANAL D
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey
00:30 Yargı
FOX TV
13.30 En Hamarat Benim
16.15 Hudutsuz Sevda
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda
00.00 Şahane Hayatım
STAR TV
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 SözYerli
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
TV8
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz