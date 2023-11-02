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        Haberler Televizyon TV yayın akışı 2 Kasım 2023: Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? Fox, Show TV, ATV, TV8, Kanal D, Star ve TRT 1 yayın akışı

        TV yayın akışı bugün: 2 Kasım Perşembe hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?

        Perşembe gününün ortalarına gelinmesi ile beraber, TV yayın akışına ilişkin aramalar sıklaşmış durumda. Günü evinde geçirmeyi planlayan izleyiciler; bu akşam hangi dizi, film ve yarışmaların ekranlara geleceğini merak ediyor. İşte, 2 Kasım Perşembe gününün yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:14
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        1

        Her sabah hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri olan günün TV yayın akışı belli oldu. 2 Kasım Perşembe günü itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de ekranlara gelecek yapımlara dair tüm detayları bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

        2

        ATV

        16:00 Aşk ve Umut

        17:30 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Tamirhane

        22.30 Tamirhane

        3

        KANAL D

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk ve Umut

        17:30 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yaşamak Güzel Şey

        22:15 Yaşamak Güzel Şey

        00:30 Yargı

        4

        FOX TV

        13.30 En Hamarat Benim

        16.15 Hudutsuz Sevda

        19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

        20.00 Hudutsuz Sevda

        00.00 Şahane Hayatım

        5

        STAR TV

        16:15 En Güzel Bölüm

        16:30 SözYerli

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Sakla Beni

        6

        TV8

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        7

        TRT 1

        15:10 Diriliş "Ertuğrul"

        18:00 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

        8

        SHOW TV

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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