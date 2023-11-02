TV yayın akışı 2 Kasım 2023: Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? Fox, Show TV, ATV, TV8, Kanal D, Star ve TRT 1 yayın akışı

TV yayın akışı 2 Kasım 2023: Bugün hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? Fox, Show TV, ATV, TV8, Kanal D, Star ve TRT 1 yayın akışı

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Her sabah hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri olan günün TV yayın akışı belli oldu. 2 Kasım Perşembe günü itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de ekranlara gelecek yapımlara dair tüm detayları bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...