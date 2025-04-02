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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 2 NİSAN 2025: Bugün TV’de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 2 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

        TV yayın akışı 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Bugün televizyonda hangi dizi, program ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyordu. Ekrana gelecek yapımlar ve saatleri kanalların yayın akışı listeleri ile belli oldu. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmezken bu akşam yayınlanacak olan dizilerin akıbeti sorgulanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 2 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 14:49 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:49
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        1

        Dizi, film, program, maç gibi içeriklerin ekrana gelecekleri günler ve saatler kanalların TV yayın akışı listeleri aracılığı ile duyuruluyor. Her Çarşamba akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Bugün yayınlanacak yapımlar, kanalların 2 Nisan 2025 TV yayın akışı listeleri ile belli oldu. Böylece Kuruluş Osman, Eşref Rüya, Sahipsizler gibi dizilerin ara verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 2 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Siyah Kalp

        02:30 Deha

        04:30 Kızılcık Şerbeti

        2 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        19:45 Derbi Günü

        20:45 Fenerbahçe - Galatasaray

        22:50 Kuruluş Osman

        01:50 Can Borcu

        05:00 Hercai

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya (Tekrar)

        22:45 Eşref Rüya (Tekrar)

        01:15 Arka Sokaklar

        03:30 Yargı

        05:00 Kuzey Güney

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler (Tekrar)

        22:45 Kral Kaybederse (Tekrar)

        00:45 Yalı Çapkını

        03:00 Tarkan

        04:30 Sefirin Kızı

        06:00 Kiralık Aşk

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.30 Hayallerinin Peşinde

        06.20 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"

        07.50 Vuslat

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.45 Teşkilat

        17.40 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"

        22.45 Gönül Dağı

        01.35 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"

        03.35 Seksenler

        04.45 Lingo Türkiye

        7

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım / Canlı

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        8

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Hudutsuz Sevda

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... (Tekrar)

        00.15 Hudutsuz Sevda

        03.00 Şahane Hayatım

        04.00 Son Yaz

        06.00 Kefaret

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