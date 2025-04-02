TV yayın akışı 2 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?
TV yayın akışı 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Bugün televizyonda hangi dizi, program ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyordu. Ekrana gelecek yapımlar ve saatleri kanalların yayın akışı listeleri ile belli oldu. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmezken bu akşam yayınlanacak olan dizilerin akıbeti sorgulanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 2 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
Dizi, film, program, maç gibi içeriklerin ekrana gelecekleri günler ve saatler kanalların TV yayın akışı listeleri aracılığı ile duyuruluyor. Her Çarşamba akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Bugün yayınlanacak yapımlar, kanalların 2 Nisan 2025 TV yayın akışı listeleri ile belli oldu. Böylece Kuruluş Osman, Eşref Rüya, Sahipsizler gibi dizilerin ara verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 2 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Siyah Kalp
02:30 Deha
04:30 Kızılcık Şerbeti
2 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Derbi Günü
20:45 Fenerbahçe - Galatasaray
22:50 Kuruluş Osman
01:50 Can Borcu
05:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (Tekrar)
22:45 Eşref Rüya (Tekrar)
01:15 Arka Sokaklar
03:30 Yargı
05:00 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler (Tekrar)
22:45 Kral Kaybederse (Tekrar)
00:45 Yalı Çapkını
03:00 Tarkan
04:30 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.30 Hayallerinin Peşinde
06.20 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"
07.50 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"
22.45 Gönül Dağı
01.35 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"
03.35 Seksenler
04.45 Lingo Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Hudutsuz Sevda
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... (Tekrar)
00.15 Hudutsuz Sevda
03.00 Şahane Hayatım
04.00 Son Yaz
06.00 Kefaret