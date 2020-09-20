Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.45 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
18.15 25 Litre. Suyun Peşinde
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Savaşçı
00.15 Yasak Elma
03.00 Baraj
05.15 Hayat Sevince Güzel
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23.30 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Deliha 'Yerli Sinema'
22.30 Deliha 'Yerli Sinema'
00.30 Bir Demet Tiyatro
02.00 Çember
05.00 İki Aile
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.20 Chappie
01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.55 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
23.40 Masumlar Apartmanı
02.15 Diriliş "ertuğrul"
04.10 Böyle Bitmesin
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