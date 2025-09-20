Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 20 EYLÜL CUMARTESİ: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 20 Eylül 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Ulusal kanalların 20 Eylül 2025 TV yayın akış listeleri kontrol ediliyor. Bugün birbirinden iddialı diziler izleyici karşısına çıkıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri merak ediliyor. İşte, 20 Eylül 2025 Cumartesi TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 11:49 Güncelleme: 20.09.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bugün TV'de neler var?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kanalların 20 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. İşte 20 Eylül 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arka Sokaklar

        15:00 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Arka Sokaklar

        23:15 Uzak Şehir

        REKLAM

        00:15 Sinema

        02:00 Poyraz Karayel

        03:45 Müzik Arası

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.43 İstiklal Marşı

        05.45 Yedi Numara

        07.15 Benim Güzel Ailem

        10.00 Hayallerinin Peşinde

        11.00 Lingo Türkiye

        12.40 Cennetin Çocukları

        15.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01.50 Cennetin Çocukları

        REKLAM

        04.15 Yedi Numara

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:00 Arım Balım Peteğim

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Veliaht

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Veliaht

        22:45 Bahar

        01:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        08:30 İstanbullu Gelin

        10:00 Aramızda Kalsın

        11:30 Çarpıntı

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Sahipsizler

        REKLAM

        19:00 Star Haber

        20:00 Hareket Sekiz

        22:30 Hareket Sekiz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Aşk ve Gözyaşı

        12:45 Gözleri KaraDeniz

        16:30 Aşk ve Gözyaşı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        00:20 Aşk ve Gözyaşı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Halef: Köklerin Çağrisi

        14.00 Yasak Elma

        16.30 Kiskanmak

        19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Kiskanmak

        21.45 Gündem Futbol

        23.15 Halef: Köklerin Çağrisi

        02.00 Kiskanmak

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        14:15 MasterChef Türkiye

        REKLAM

        16:00 İtiraf Et / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        20 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrekareye 75 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 75 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Arazi yetersizliğine sıra dışı yöntem!
        Arazi yetersizliğine sıra dışı yöntem!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        First Lady komplo teorileri
        First Lady komplo teorileri
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz