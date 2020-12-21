Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:45 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Recep İvedik 4
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şansımı Seveyim
22:00 Bitirim İkili 2
23:50 Bitirim İkili 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topalla Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
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