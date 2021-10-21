Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Ekim Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
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06:00 Bir Başka Güzel
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08:30 Bu Sabah
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11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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12:30 Bir Başka Güzel
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15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
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18.45 SHOW Ana Haber
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20:00 Tarım Bizim Geleceğimiz
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21:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
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08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
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13:00 ATV Gün Ortası
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14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
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16:25 Esra Erol'da
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19:00 ATV Ana Haber
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20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
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06:30 Sihirli Annem
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09:00 Neler Oluyor Hayatta?
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11:00 Kırık Hayatlar
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13:00 Gelinim Mutfakta
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15:45 Ece Üner ile Susma
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18:45 Kanal D Ana Haber
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20:00 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
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07:00 Mesut Yar ile Bugün
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09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
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13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
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16:00 Kiralık Aşk
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18.40 Star Haber
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20:00 Fındık İşi
FOX YAYIN AKIŞI
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08:00 Çalar Saat
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10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
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13:00 En Hamarat Benim
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16:00 Fulya ile Umudun Olsun
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19:00 FOX Ana Haber
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20:00 Kanunsuz Topraklar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
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09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
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10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
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13:00 Bizim Köyün Kızları
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15:30 Dünya Hali (Altyazılı)
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16:45 Seksenler (Altyazılı)
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19:00 Ana Haber (Canlı)
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19:55 İddiaların Aksine
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20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
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23:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
TV8 YAYIN AKIŞI
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08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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11:15 Masterchef Türkiye
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16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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20:00 Masterchef Türkiye
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