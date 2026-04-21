TV yayın akışı listesi 21 Nisan 2026: Bugün televizyonda hangi diziler var?
21 Nisan 2026 Salı akşamı, televizyon kanalları birbirinden farklı yapımlarla izleyicilere zengin bir ekran deneyimi sunmaya hazırlanıyor. TRT 1 ve NOW ekranlarında sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşurken, ATV'de ise Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçı Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması yayınlanacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte 21 Nisan 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 kanallarının güncel yayın akışları...
KANALLARIN 21 NİSAN 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Delikanlı
22:45 Güldür Güldür Show
00:15 Gece Hattı
01:15 Delikanlı
03:15 Kızılcık Şerbeti
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Zalim İstanbul
TRT 1
05:38 İstiklal Marşı
05:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:35 Beni Böyle Sev
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:05 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Komşuluk Halleri | Yabancı Sinema
01:50 Lingo Türkiye
02:55 Seksenler
03:25 Benim Adım Melek
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Konyaspor - Fenerbahçe
22:40 A.B.İ.
02:00 Ateş Kuşları
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
00:00 Yeraltı
02:45 Kefaret
04:15 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
05:30 Tuzak
