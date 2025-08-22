Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 22 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 22 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var, hangi yarışmalar, programlar ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izlemek, bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal dolanıp beğendikleri program, yarışma, dizi, film gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları merak edenler Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 22 Ağustos 2025 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 11:21 Güncelleme: 22.08.2025 - 11:21
        TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları aracılığıyla Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oluyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yarışmalar, programlar ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Ağustos 2025 Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi…

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Yol Arkadaşım 2

        22:30 Atla Gel Şaban

        00:15 Yol Arkadaşım 2

        02:00 Atla Gel Şaban

        03:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Tosun Paşa

        21:45 Alemde Bir Gece

        23:30 Alemde Bir Gece

        00:45 Kral Kaybederse

        02:30 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        22:15 Medusa Darbesi

        00:30 Medusa Darbesi

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Can Borcu

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Taşıyıcı 2

        21:45 Taşıyıcı 2

        23:30 Aile Saadeti

        02:30 Kardeşlerim

        05:00 Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:50 Ege'nin Hamsisi

        09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:00 Seksenler

        14:20 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor"

        22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

        00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)

        00:15 Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor"

        02:30 Leyla İle Mecnun

        05:15 Kapanış

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Bursa Bülbülü

        00:45 İlk Buluşma

        02:15 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

        22 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

