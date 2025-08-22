TV yayın akışı 22 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var, hangi yarışmalar, programlar ve filmler yayınlanacak?
Televizyon izlemek, bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal dolanıp beğendikleri program, yarışma, dizi, film gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları merak edenler Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 22 Ağustos 2025 TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Atla Gel Şaban
00:15 Yol Arkadaşım 2
02:00 Atla Gel Şaban
03:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Tosun Paşa
21:45 Alemde Bir Gece
23:30 Alemde Bir Gece
00:45 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Medusa Darbesi
00:30 Medusa Darbesi
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Taşıyıcı 2
21:45 Taşıyıcı 2
23:30 Aile Saadeti
02:30 Kardeşlerim
05:00 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:50 Ege'nin Hamsisi
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:20 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor"
22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)
00:15 Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor"
02:30 Leyla İle Mecnun
05:15 Kapanış
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bursa Bülbülü
00:45 İlk Buluşma
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
