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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TV Yayın akışı 21 Haziran 2022! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi ve fimler yayınlanacak. 22 Haziran 2022 Çarşamba akşamı TV yayın akışına göre; Kapıcılar Kralı, Tarzan Rıfkı, Seversin, Gizli Saklı, G.O.R.A, Survivor All Star, Kara Tahta televizyon izleyicileri ile buluşacak. İşte, 22 Haziran Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

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  • TV yayın akışı: 22 Haziran Çarşamba bu akşam televizyonda neler var? Bugün Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    Bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Televizyon izleyecek olan vatandaşlar "TV'de bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 22 Haziran TV yayın akışına göre Çarşamba bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...
  • TV yayın akışı: 22 Haziran Çarşamba bu akşam televizyonda neler var? Bugün Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    08:15 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:10 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)

    21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)

    23:30 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)

    01:15 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)

    02:45 Şef Kapımda

     
  • TV yayın akışı: 22 Haziran Çarşamba bu akşam televizyonda neler var? Bugün Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    23:30 Kutsal Damacana (Yerli Sinema)

    01:30 Seversin

    04:00 Kutsal Damacana (Yerli Sinema)

    05:45 Yabancı Damat

     
  • TV yayın akışı: 22 Haziran Çarşamba bu akşam televizyonda neler var? Bugün Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Gizli Saklı

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Gizli Saklı

    01:45 Senden Daha Güzel

    04:00 Bay Yanlış

    05:00 İnadına Aşk

    06:00 Aşk Yeniden

     
  • TV yayın akışı: 22 Haziran Çarşamba bu akşam televizyonda neler var? Bugün Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Sevmek Zamanı

    22:40 Gül Masalı

    01:10 Sevmek Zamanı

    04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • TV yayın akışı: 22 Haziran Çarşamba bu akşam televizyonda neler var? Bugün Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    04:55 Hapishanedeki Çiçek (Yabancı Sinema)

    07:40 Tozkoparan

    10:40 Bir Aş Hikayesi

    11:10 Masumlar Apartmanı

    15:05 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kara Tahta

    23:45 Balkan Ninnisi

    02:50 Gönül Dağı
  • TV yayın akışı: 22 Haziran Çarşamba bu akşam televizyonda neler var? Bugün Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 G.O.R.A (Yerli Sinema)

    22:45 G.O.R.A (Yerli Sinema)

    01:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    05:00 Güzel Köylü
  • TV yayın akışı: 22 Haziran Çarşamba bu akşam televizyonda neler var? Bugün Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama

    14:45 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    02:15 Canım Annem

    03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    05:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

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