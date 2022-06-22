Bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Televizyon izleyecek olan vatandaşlar "TV'de bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 22 Haziran TV yayın akışına göre Çarşamba bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...