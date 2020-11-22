Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Sadakatsiz
16:00 Bir Annenin Günahı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
ATV YAYIN AKIŞI
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maria ile Mustafa
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
22:15 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:00 3'te 3
15:25 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:45 Payitaht
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
16:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
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