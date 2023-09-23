Kanalların TV yayın akışı belli oldu! 23 Eylül günün dizileri ve filmleri neler?
Tüm kanalların 23 Eylül TV yayın akışı, resmi internet siteleri üzerinden yayınlandı. Show TV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Fox TV ve ATV yayın akışında yer alan dizi, film ve programlar izleyicisiyle buluşacak. İşte, 23 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ile Çarşamba akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar...
Hafta sonu ekrana gelen dizi ve filmler belli oldu. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon dizileri yeni sezonlarıyla ekrana gelmeye başladı. 23 Eylül Cumartesi bu akşam TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı, ATV ekranlarında Kardeşlerim, FOX TV'de Ruhun Duymaz ve Kanal D ekranlarında ise Ya Çok Seversen dizileri ekrana gelecek. İşte 23 Eylül Cumartesi Kanal D, TRT1, Star TV, Show TV, ATV, Fox TV ve TV8 yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Kaynanalar (Yerli Sinema)
05:30 Yeni Gelin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08:00 Beni Böyle Sev
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Benim Güzel Ailem
14:50 Sen Türkülerini Söyle
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Sen Türkülerini Söyle
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Hudutsuz Sevda
14:00 Bambaşka Biri
16:15 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
22:30 Ruhun Duymaz
02:45 Hudutsuz Sevda
04:30 Bambaşka Biri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Çöp Adam
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)
22:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
23:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
02:20 Koruyucu (Yabancı Sinema)
03:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
05:50 Hayat Bazen Tatlıdır
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Dönence
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Safir
13:00 Safir
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
02:20 Ateş Kuşları
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Gazete Magazin
02:00 Oynat Bakalım