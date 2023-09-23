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        Haberler Televizyon TV YAYIN AKIŞI 23 Eylül 2023 | Bu akşam hangi kanalda ne var? TV yayın akışına göre günün dizileri ve filmleri neler?

        Kanalların TV yayın akışı belli oldu! 23 Eylül günün dizileri ve filmleri neler?

        Tüm kanalların 23 Eylül TV yayın akışı, resmi internet siteleri üzerinden yayınlandı. Show TV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Fox TV ve ATV yayın akışında yer alan dizi, film ve programlar izleyicisiyle buluşacak. İşte, 23 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ile Çarşamba akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:03
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        1

        Hafta sonu ekrana gelen dizi ve filmler belli oldu. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon dizileri yeni sezonlarıyla ekrana gelmeye başladı. 23 Eylül Cumartesi bu akşam TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı, ATV ekranlarında Kardeşlerim, FOX TV'de Ruhun Duymaz ve Kanal D ekranlarında ise Ya Çok Seversen dizileri ekrana gelecek. İşte 23 Eylül Cumartesi Kanal D, TRT1, Star TV, Show TV, ATV, Fox TV ve TV8 yayın akışı listesi...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)

        14:45 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        03:00 Kaynanalar (Yerli Sinema)

        05:30 Yeni Gelin

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        08:00 Beni Böyle Sev

        10:30 Hayallerinin Peşinde

        11:30 Benim Güzel Ailem

        14:50 Sen Türkülerini Söyle

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Sen Türkülerini Söyle

        4

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Hudutsuz Sevda

        14:00 Bambaşka Biri

        16:15 Yabani

        19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Yabani

        22:30 Ruhun Duymaz

        02:45 Hudutsuz Sevda

        04:30 Bambaşka Biri

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

        09:00 Kiralık Aşk

        11:00 Çöp Adam

        14:00 Yerli Dizi Tekrar

        16:00 Yerli Dizi Tekrar

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)

        22:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

        23:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)

        02:20 Koruyucu (Yabancı Sinema)

        03:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)

        05:50 Hayat Bazen Tatlıdır

        6

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Dönence

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

        14:00 Arka Sokaklar

        16:00 Dilek Taşı

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Ya Çok Seversen

        00:15 Arka Sokaklar

        02:45 Yargı

        7

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 ATV’de Hafta Sonu

        10:00 Safir

        13:00 Safir

        16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Safir

        02:20 Ateş Kuşları

        04:30 Bir Küçük Gün Işığı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:45 Süper Bir Takım

        09:00 Kırmızı Oda

        10:30 MasterChef Türkiye All Star

        12:30 Gazete Magazin

        16:15 Oynat Bakalım

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 %100 Futbol

        01:30 Gazete Magazin

        02:00 Oynat Bakalım

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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