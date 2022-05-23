23 Mayıs Pazartesi TV'de hangi dizi, film ve programların olduğu araştırılıyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. İşte, 23 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...