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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı araştırılıyor. 24 Mayıs Cumartesi günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, kanal kanal 24 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:22
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        1

        Türkiye’nin önde gelen kanallarında her gün farklı dizi, film ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 24 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün televizyon ekranlarında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 24 Mayıs Cumartesi TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.40 Lingo Türkiye

        06.50 Beni Böyle Sev

        09.05 Yedi Numara

        10.00 Hayallerinin Peşinde

        11.30 Bir Zamanlar İstanbul

        14.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

        04.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        05.00 Yedi Numara

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Bir Gece Masalı

        13:30 Kuruluş Osman

        16:40 Jurassic World: Yıkılmış Krallık / Yabancı Sinema

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        00:20 Bir Gece Masalı

        03:00 Aldatmak

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Arka Sokaklar

        16:00 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

        23:30 Bizum Hoca 2

        01:30 Yargı

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Gelin

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Namuslu

        15:00 Bahar

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Vadeli Hayat

        02:00 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Kral Kaybederse

        11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

        12:00 Patron Mutlu Son İstiyor

        14:30 Kral Kaybederse

        16:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Bücür

        22:15 Bücür

        00:30 Sahipsizler

        03:00 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Ekonomi Arası

        11.20 Memet Özer İle Mutfakta

        12.15 Kamera Arkası

        13.00 Çift Kişilik Oda

        15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Prestij Meselesi

        22.45 Çift Kişilik Oda

        04.00 Elkızı

        06.00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        15:45 Survivor Panorama / Canlı

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Gazete Magazin

        04:30 Gençlik Rüzgarı

        05:30 Dizi

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