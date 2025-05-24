TV yayın akışı 24 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı araştırılıyor. 24 Mayıs Cumartesi günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, kanal kanal 24 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi...
Türkiye’nin önde gelen kanallarında her gün farklı dizi, film ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 24 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün televizyon ekranlarında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 24 Mayıs Cumartesi TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.40 Lingo Türkiye
06.50 Beni Böyle Sev
09.05 Yedi Numara
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Bir Zamanlar İstanbul
14.35 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05.00 Yedi Numara
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Gece Masalı
13:30 Kuruluş Osman
16:40 Jurassic World: Yıkılmış Krallık / Yabancı Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:30 Bizum Hoca 2
01:30 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Namuslu
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Vadeli Hayat
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Patron Mutlu Son İstiyor
14:30 Kral Kaybederse
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Bücür
22:15 Bücür
00:30 Sahipsizler
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Memet Özer İle Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Çift Kişilik Oda
15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Prestij Meselesi
22.45 Çift Kişilik Oda
04.00 Elkızı
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:45 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
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