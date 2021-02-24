Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Yüzleşme

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Bayi Toplantısı

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Masumiyet - Yeni Dizi

22:15 Masumiyet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda

17:00 Deli Dumrul

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir