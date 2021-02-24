Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Yüzleşme
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
22:30 Bayi Toplantısı
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Masumiyet - Yeni Dizi
22:15 Masumiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:00 Doya Doya Moda
17:00 Deli Dumrul
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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