Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Bücür 'Türk Filmi'
22.15 Ağır Romantik 'Türk Filmi'
00.15 Bücür 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.15 Ağır Romantik 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Çalgı Çengi 'Türk Filmi'
02.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 'Türk Filmi'
22.30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
02.40 Star Market(Tekrar)
05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Bumblebee 'Yabancı Film'
23.15 Bumblebee 'Yabancı Film'(Tekrar)
00.45 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Aşk Sana Benzer 'Türk Filmi'
16.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Ocean's 8 'Yabancı Film'
22.10 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Hercai'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Seneye Bu Zamanlar
22.15 Dünya Hali
00.15 Osmanlı Subayı 'Türk Filmi'
02.05 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Paylaş Benimle
15:15 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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