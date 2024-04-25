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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 25 Nisan 2024 Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        TV yayın akışı: 25 Nisan 2024 Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

        Tüm kanalların yayın akışı listesi güncellendi. Bu akşam Kanal D'de İnci Taneleri yayınlanacak. Ayrıca Show TV'de Güldür Güldür Show Now TV'de ise Hudutsuz Sevda yeni bölüm izleyicisiyle buluşacak. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı 25 Nisan 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:58
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        Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Her gün ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

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        BUGÜN EKRANA GELECEK YAPIMLAR

        25 Nisan Perşembe Kanal D’de İnci Taneleri, Star TV’de Sakla Beni, Now TV’de Hudutsuz Sevda, ATV’de Aldatmak isimli diziler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

        TV8

        14:00 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Cevap Ver Türkiye

        ATV

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Aldatmak

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        KANAL D

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        00:15 Taş Kağıt Makas

        SHOW TV

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Sandık Kokusu

        4

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Hudutsuz Sevda

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Hudutsuz Sevda

        00:15 Gaddar

        TRT1

        14:25 Gönül Dağı

        17:45 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kül Masalı

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