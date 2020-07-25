Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 25 Temmuz 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020
18.45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 İçimdeki Canavar 'Yabancı Film'
02.30 İçimdeki Canavar 'Yabancı Film'
FOX TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020
15.45 Bay Yanlış 'Dizi'
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Her Yerde sen
03.00 Kadın
STAR TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020
18.45 Star Haber
20.00 Gurbetçi Şaban
22.30 Bir Demet Tiyatro / Tkr
23:45 Çember: Aleyna'nın Son Günü
KANAL D YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020
19.00 Kanal D Haber
20.00 Herkül: Efsane Başlıyor
21.45 Çete Savaşları
23:45 Çok Akustik
ATV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
21.00 Kim Milyoner Olmak İster
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
00:15 Filinta
TV8 YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
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