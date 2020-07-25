"Uzun soluklu bir proje olsun istiyorum"

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 25 Temmuz 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

18.45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 İçimdeki Canavar 'Yabancı Film'

02.30 İçimdeki Canavar 'Yabancı Film'

FOX TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

15.45 Bay Yanlış 'Dizi'

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Her Yerde sen

03.00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

18.45 Star Haber

20.00 Gurbetçi Şaban

22.30 Bir Demet Tiyatro / Tkr

23:45 Çember: Aleyna'nın Son Günü

KANAL D YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

19.00 Kanal D Haber

20.00 Herkül: Efsane Başlıyor

21.45 Çete Savaşları

23:45 Çok Akustik

ATV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

21.00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim

00:15 Filinta

TV8 YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2020

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir