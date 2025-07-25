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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2025 | Bu akşam televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 25 Temmuz 2025 Cuma: Bu akşam televizyonda neler var?

        Kanalların 25 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde filmler sinemaseverleri bekliyor olacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte 25 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:07
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        1

        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu hemen hemen her gün olduğu gibi bugün de televizyon izleyicilerinin gündeminde yerini aldı. Ulusal kanalların 25 Temmuz 2025 TV yayın akış listeleri yayınlandı. Gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı kontrollerine başladı. İşte kanal kanal 25 Temmuz Cuma TV yayın akışı...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Made'nin Altın Günü

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

        21:50 Aile Saadeti

        00:50 Kardeşim Benim

        03:00 Bir Gece Masalı

        05:00 Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        22:15 Kuralsız Sokaklar

        23:30 Hava Operasyonu

        01:30 Hava Operasyonu

        02:45 Zalim İstanbul

        04:45 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Eyvah Eyvah 3

        22:15 Yusuf&Yusuf

        00:00 Eyvah Eyvah 3

        03:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Banker Bilo

        21:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

        23:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

        01:45 Aramızda Kalsın

        03:30 Kiralık Aşk

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:18 İstiklal Marşı

        06:20 Türk Sineması ''Hara''

        06:45 Sinema "Komşuluk Halleri"

        08:10 Kod Adı Kırlangıç

        10:45 Türk Sineması "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey"

        12:50 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gönül Dağı

        23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        00:50 Türk Sineması "Hara"

        02:40 Seksenler

        03:20 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Ah Be Birader

        22:15 Şevkat Yerimdar

        01:00 Aşk Mantık İntikam

        03:30 İnadına Aşk

        04:15 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

        25 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        9
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