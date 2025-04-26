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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 26 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film ekrana gelecek?

        Tv yayın akışı 26 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film ekrana gelecek?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesine göre belli oluyor. Her gün kanallarda farklı yapımlar yayınlanıyor. Peki bugün TV'de neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte 26 Nisan 2025 tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 10:19 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:19
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        Tv yayın akışı 26 Nisan 2025
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        26 Nisan 2025 TV yayın akışı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 26 Nisan ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Siyah Kalp

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Bahar

        15:30 Kızılcık Şerbeti

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        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Deha

        02:15 Kızılcık Şerbeti

        04:45 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Arka Sokaklar

        16:00 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Geçmişi Olmayan Adam

        22:30 Dünya'nın Kurtuluş Günü

        00:15 Yerli Dizi / Sinema

        02:30 Yargı

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Poyraz Karayel

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        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.45 Lingo Türkiye

        06.50 Beni Böyle Sev

        08.55 Yedi Numara

        10.00 Hayallerinin Peşinde

        11.30 Kod Adı Kırlangıç

        12.55 3'te 3

        14.25 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01.50 Bir Zamanlar İstanbul

        04.20 3'te 3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

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        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Oynat Bakalım

        09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları

        16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Gazete Magazin

        03:30 Yabancı Sinema

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Can Borcu

        13:00 Kuruluş Osman

        16:00 Bir Gece Masalı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        00:20 Sustalı Ceylan

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        03:00 Bir Gece Masalı

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Kral Kaybederse

        11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

        12:00 Nalan

        14:30 Kral Kaybederse

        16:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        22:45 Sahipsizler

        02:00 Arabesk

        03:30 Sefirin Kızı

        05:30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW YAYIN AKIŞI

        07.45 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri

        REKLAM

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Ekonomi Arasi

        11.20 Memet Özer Ile Mutfakta

        12.15 Kamera Arkasi

        12.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        16.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

        19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Mutluyuz

        22.00 Hareket Sekiz

        00.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

        03.30 Her Yerde Sen

        05.45 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        26 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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