Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00:15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
17:00 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Kanal D Haber
20:00 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Yeni Bölüm)
22:45 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)
00:30 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
15.30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:30 Bölük
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Sol Yanım 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Operatör 'Sinema'
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:30 Kefaret
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret
TV 8 YAYIN AKIŞI
15:30 Kırmızı Oda 'Dizi' (Tekrar)
20:00 MasterChef Türkiye 'Yarışma' (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda Dizi' (Tekrar)
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