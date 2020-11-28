Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber (Canlı)

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00:15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

17:00 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Kanal D Haber

20:00 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Yeni Bölüm)

22:45 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)

00:30 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

15.30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:30 Bölük

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Sol Yanım 'Dizi' (Tekrar)

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:15 Operatör 'Sinema'

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Kefaret

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

00:15 Kefaret

TV 8 YAYIN AKIŞI

15:30 Kırmızı Oda 'Dizi' (Tekrar)

20:00 MasterChef Türkiye 'Yarışma' (Yeni Bölüm)

00:15 Kırmızı Oda Dizi' (Tekrar)