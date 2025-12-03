3 Aralık 2025 TV yayın akışı belli oldu. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorusu yanıt buldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Kanal D dizisi Eşref Rüya yeni bölümüyle ekrana gelecekken, TV8’de MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam edecek. İşte 3 Aralık Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...