3 Aralık Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşacak. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler ekrana gelecek. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, hangi film ve dizilerin yayınlanacağı merak konusu. Peki, 3 Aralık 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı ile hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 3 Aralık 2025 TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Güller ve Günahlar
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Rüya Gibi
23:00 Bahar
02:00 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:10 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kurt ve Aslan
22:00 Buz Yolu
00:25 Buğday Tanesi
02:35 Seksenler
03:10 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 Gözleri KaraDeniz
03:00 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Hanım Köylü
06:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sakıncalı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Sakıncalı
23:15 Halef: Köklerin Çağrısı
02:00 Sahtekarlar
04:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
