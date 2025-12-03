Habertürk
        TV YAYIN AKIŞI 3 ARALIK 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        3 Aralık Çarşamba TV yayın akışı listesi! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        3 Aralık Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşacak. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler ekrana gelecek. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, hangi film ve dizilerin yayınlanacağı merak konusu. Peki, 3 Aralık 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı ile hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 3 Aralık 2025 TV yayın akışı...

        Giriş: 03.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:52
        3 Aralık 2025 TV yayın akışı belli oldu. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorusu yanıt buldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Kanal D dizisi Eşref Rüya yeni bölümüyle ekrana gelecekken, TV8’de MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam edecek. İşte 3 Aralık Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Güller ve Günahlar

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Rüya Gibi

        23:00 Bahar

        02:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı

        05:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:10 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:35 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kurt ve Aslan

        22:00 Buz Yolu

        00:25 Buğday Tanesi

        02:35 Seksenler

        03:10 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 Gözleri KaraDeniz

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sakıncalı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Sakıncalı

        23:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        02:00 Sahtekarlar

        04:15 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        3 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
