Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Aramızdaki Dünya 'Yabancı Film'
02.45 Aramızdaki Dünya 'Yabancı Film' (Tekrar)
05.00 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 7. Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi'
22.45 7. Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Zuhal Topal'la Sofrada(Tekrar)
04.45 Temizlik Benim İşim (Tekrar)
06.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Yeni Hayat 'Dizi'
22.30 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)
00.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
05.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Transformers: Kayıp Çağ 'Yabancı Film'
23.15 Yenilmezler: Ultron Çağı 'Yabancı Film'
01.50 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.50 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
23.50 Tövbeler Olsun 'Dizi' (Tekrar)
02.10 Tozkoparan 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)
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