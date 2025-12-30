TV yayın akışı 30 Aralık 2025: Bugün TV'de hangi diziler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı
TV yayın akışı 30 Aralık 2025 listesi ile bugün ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Böylece izleyicilerin gündeminde yer alan ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra yarışma programları, yerli ve yabancı filmler ekranlarda olacak. Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi diziler yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Aralık 2025 Salı Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Rüya Gibi
00:15 Nasipse Olur
02:30 Veliaht
04:30 Nasipse Olur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnek Şaban
21:45 İnek Şaban
23:30 Altın Kafes
01:30 Altın Kafes
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:30 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Mavzer
01:45 Seksenler
03:00 Lingo Türkiye
04:05 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Takip: İstanbul
21:50 Kaçış Planı (2013)
00:50 Takip: İstanbul
01:50 Kaçış Planı (2013)
03:50 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Vizontele Tuuba
22:30 Vizontele Tuuba
00:30 Karaoğlan Geliyor
02:30 Kaderimin Oyunu
05:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Sahtekarlar
02:00 Ben Leman
04:15 Şevkat Yerimdar
05:00 Kefaret
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
