30 Aralık 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün Show TV'de Rüya Gibi, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı ve Now TV’de Kıskanmak dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. Ayrıca birçok yerli ve yabancı film sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Aralık 2025 Salı Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…