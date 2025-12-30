Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 30 ARALIK 2025 KANAL KANAL || Bugün TV’de hangi diziler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 30 Aralık 2025: Bugün TV'de hangi diziler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 30 Aralık 2025 listesi ile bugün ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Böylece izleyicilerin gündeminde yer alan ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra yarışma programları, yerli ve yabancı filmler ekranlarda olacak. Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi diziler yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Aralık 2025 Salı Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 15:49 Güncelleme: 30.12.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        30 Aralık 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün Show TV'de Rüya Gibi, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı ve Now TV’de Kıskanmak dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. Ayrıca birçok yerli ve yabancı film sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Aralık 2025 Salı Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Rüya Gibi

        00:15 Nasipse Olur

        02:30 Veliaht

        04:30 Nasipse Olur

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnek Şaban

        21:45 İnek Şaban

        23:30 Altın Kafes

        01:30 Altın Kafes

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:30 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Mavzer

        01:45 Seksenler

        03:00 Lingo Türkiye

        04:05 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Takip: İstanbul

        21:50 Kaçış Planı (2013)

        00:50 Takip: İstanbul

        01:50 Kaçış Planı (2013)

        03:50 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Vizontele Tuuba

        22:30 Vizontele Tuuba

        00:30 Karaoğlan Geliyor

        02:30 Kaderimin Oyunu

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:30 Sahtekarlar

        02:00 Ben Leman

        04:15 Şevkat Yerimdar

        05:00 Kefaret

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        30 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru!
        Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru!
        Fırtına her yerde! Dev dalgalar ve sürüklenen gemiler!
        Fırtına her yerde! Dev dalgalar ve sürüklenen gemiler!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı