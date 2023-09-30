Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TV yayın akışı 30 Eylül 2023 | Bu akşam TV'de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışında dizi ve filmler var?

        Bu akşam TV'de neler var? 30 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

        Tüm kanalların TV yayın akışı, 30 Eylül Cumartesi günü için yayınlandı.Hafta sonu yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışını araştırıyor. İşte 30 Eylül Cumartesi TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV 4 Ağustos TV yayın akışı, sevdikleri dizi ve filmleri televizyondan izlemek isteyenler tarafından takip ediliyor. Eylül-Ekim ayının gelişiyle birlikte dizilerin yeni sezonları ekrana gelmeye başladı. 30 Eylül Cumartesi yayınlanacak dizi ve filmler belli oluyor. İşte 30 Eylül Cumartesi Kanal D, TRT1, Star TV, Show TV, ATV, Fox TV ve TV8 yayın akışı listesi...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Yerli Sinema İbo İle Güllüşah

        14:45 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        03:00 Yerli Sinema İbo İle Güllüşah

        05:30 Yeni Gelin

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 ATV’de Hafta Sonu

        10:00 Kardeşlerim

        13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

        16:00 Safir

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Ateş Kuşları

        03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

        14:00 Yargı

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Ya Çok Seversen

        00:15 Dönence

        02:45 Poyraz Karayel

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Kavak Yelleri

        5

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:15 Hudutsuz Sevda

        13:45 Bambaşka Biri

        16:30 Kirli Sepeti

        19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Kader Bağları

        01:15 Kirli Sepeti

        03:30 Hudutsuz Sevda

        05:45 Kefaret

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

        09:00 Kiralık Aşk

        11:00 Yerli Dizi Tekrar

        14:00 Yerli Dizi Tekrar

        16:00 Yerli Dizi Tekrar

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 İsyan (Yabancı Sinema)

        22:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

        00:15 İsyan (Yabancı Sinema)

        02:30 Yerli Dizi Tekrar

        05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        07:05 Beni Böyle Sev

        09:30 Hayallerinin Peşinde

        10:30 Sosyete Şaban (Yerli Sinema)

        12:35 Benim Güzel Ailem

        15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Kendi Düşen Ağlamaz

        04:20 Sosyete Şaban (Yerli Sinema)

        05:50 Kapanış

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:45 Süper Bir Takım

        09:00 Kırmızı Oda

        10:30 MasterChef Türkiye All Star

        12:30 Gazete Magazin

        16:15 Johnny Guitar (Yabancı Sinema)

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 %100 Futbol

        01:30 Gazete Magazin

        03:00 Sinema

        04:30 Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Kuraklığa karşı önlem! Tüm bakanlıklara gönderildi
        Kuraklığa karşı önlem! Tüm bakanlıklara gönderildi
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro