Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 31 Temmuz Perşembe yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.30 Kuaförüm Sensin (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Bay Yanlış (yeni bölüm)
23.30 Paris'ten Sevgilerle (yabancı film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Asteriks Ve Oburiks Gizli Görevde (yabancı film)
22.15 Çember (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek (bayram özel)
22.30 Uzak Ara Eğlence (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Daha Hızlı Daha Öfkeli (yabancı film)
22.00 Bitirim İkili (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Hanımağa'nın Gelinleri (yerli film)
TV8 YAYIN AKIŞI
18.15 MasterChef Türkiye (kolaj)
21.15 Ailecek Şaşkınız (yerli film)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
360 TV YAYIN AKIŞI
15.45 Diriliş Ertuğrul (tekrar)
19.00 Ben Bilirim (yeni bölüm)
21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)
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