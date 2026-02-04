Kanallarda hangi program, dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple 4 Şubat 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW yayın akışı listeleri paylaşıldı. Buna göre bu akşam Show TV’de Sahte Kabadayı filmi sinemaseverlerle buluşacakken, Kanal D’de Eşref Rüya dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü yayınlanacak diziler ve filmler!