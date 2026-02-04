TV yayın akışı 4 Şubat 2026: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
İzleyiciler 4 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek yapımları merak ediyor. Bu kapsamda ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt aranıyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 4 Şubat 2026 TV yayın akışı listelerini belli oldu. Böylece dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden eğlence programlarına kadar ekranlarda yer alacak yapımlar belli oldu. İşte, 4 Şubat 2026 Çarşamba TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW yayın akışı!
Kanallarda hangi program, dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple 4 Şubat 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW yayın akışı listeleri paylaşıldı. Buna göre bu akşam Show TV’de Sahte Kabadayı filmi sinemaseverlerle buluşacakken, Kanal D’de Eşref Rüya dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü yayınlanacak diziler ve filmler!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Uzak Şehir
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:10 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Robot Ron: Bir Sorun Var
22:00 Buz Yolu
02:15 Kara Ağaç Destanı
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 Çakallarla Dans
02:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
03:50 Bir Gece Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Tarzan Rıfkı
23:45 Veliaht
02:30 Sahte Kabadayı
04:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Ateşböceği
05:30 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
23:00 Yeraltı
01:30 Kıskanmak
04:00 Şevkat Yerimdar
05:00 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş’le Sence?
4 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ