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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 5 AĞUSTOS 2025 KANAL KANAL | Bugün TV’de neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? İşte 5 Ağustos 2025 Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 5 Ağustos 2025 Salı günü için araştırılıyor. Gününü ekran başında geçirecek olan izleyiciler ''Bugün TV'de neler var?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve programları izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte, 5 Ağustos Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 14:43 Güncelleme: 05.08.2025 - 14:43
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        1

        TV yayın akışı 5 Ağustos 2025 Salı günü için belli oldu. Böylece Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında ekranlara gelecek yapımlar netleşti. Buna göre, bugün TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Güven Bana ve Now TV'te Yetenek Sizsiniz yarışmaları yayınlanacak. Öte yandan birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler filmseverlerle buluşacak Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 5 Ağustos Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Umudumuz Şaban

        21:45 Umudumuz Şaban

        23:45 Kuralsız Sokaklar

        01:30 Zalim İstanbul

        03:45 Kuzey Güney

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        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

        01:45 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Bayi Toplantısı

        22:30 Bayi Toplantısı

        00:45 Aramızda Kalsın

        02:30 Kiralık Aşk

        04:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Ege'nin Hamsisi

        08:35 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:00 Seksenler

        14:15 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Sessiz Saat"

        22:15 Gönül Dağı

        01:35 Leyla İle Mecnun

        04:20 Seksenler

        05:00 Kim Gitsin?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Güven Bana

        23:20 Aile Saadeti

        02:20 Bir Gece Masalı

        05:10 Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz

        00:15 İlk Buluşma

        02:15 İnadına Aşk

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magzazin Yaz

        5 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        9
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