TV yayın akışı 5 Ağustos 2025 Salı günü için belli oldu. Böylece Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında ekranlara gelecek yapımlar netleşti. Buna göre, bugün TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Güven Bana ve Now TV'te Yetenek Sizsiniz yarışmaları yayınlanacak. Öte yandan birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler filmseverlerle buluşacak Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 5 Ağustos Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!