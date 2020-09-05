Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Eylül CumartesiShow TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Sezon)
00.15 Hokkabaz 'Yabancı Film'
01.45 Hokkabaz 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Zümrüdüanka
23.00 Bay Yanlış
01.30 Şevkat Yerimdar
04.00 Kadın
05.45 Hayat Sevince Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İntikam Oyunu
22.00 Bir Demet Tiyatro
23.45 Ölüm Dövüşü
01.30 Ölüm Dövüşü
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çatı Katı Aşk 'Dizi'
00.15 Yeni Hayat
02.30 Siyah Beyaz Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
18.20 atv Haber
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Transformers 5
22.50 Karanlık Sular
00.35 Karanlık Sular
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
23.45 Benim Adım Melek
03.05 Filinta
04.50 Yedi Numara
05.35 Nostalji Kuşağı "uğurlugiller"
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