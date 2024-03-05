TV yayın akışı: 5 Mart Bugün TV'de neler var, hangi filmler yayınlanacak?
Salı akşamı ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Televizyonda birbirinden farklı dizi ve filmler yayınlanırken programlarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Akşam televizyon izleyerek geçirmek isteyenler bugün televizyon hangi film, dizi ve televizyon programının yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı listesi 5 Mart 2024
5 Mart tv yayın akışı listesinde yayınlanacak olan tüm yapımlar bulunuyor. Televizyonda izleyeceği yapıma karar veremeyenler TV’de bugün neler var sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi ulusal kanallar, her gün yayın akışını kendi sitesi üzerinden yayınlamaktadır. Salı günü dizisi olanlar yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını kontrol etmek için TV yayın akışı listesini mercek altına aldı. İşte 5 Mart 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı listesi
TRT1 YAYIN AKIŞI
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
NOW TV
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Yabani
KANAL D
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
23:15 Taş Kağıt Makas
STAR TV
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
TV8
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024