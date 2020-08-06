Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 6 Ağustos Perşembe yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Tokatçı (yerli film)
21.45 Enes Batur Gerçek Kahraman (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Şevkat Yerimdar (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Jurassic Park 3 (yabancı film)
21.45 Çember (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çatı Katı Aşk (yeni bölüm)
23.45 Uzak Ara Eğlence (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (yabancı film)
22.25 Milyoner Baba (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Şampiyon (yeni bölüm)
23.15 Cengiz'in Çocukları (yabancı film)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Program
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
360 TV YAYIN AKIŞI
15.45 Diriliş Ertuğrul (tekrar)
19.00 Ben Bilirim
21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)
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