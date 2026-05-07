        TV YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 7 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışında hangi diziler var?

        Televizyon izleyicilerinin günlük olarak en çok araştırdığı konular arasında kanal yayın akışları yer almaya devam ediyor. Akşam saatlerinde hangi dizinin, filmin, yarışmanın ya da spor karşılaşmasının ekrana geleceğini merak eden seyirciler, kanalların güncel program listelerini yakından takip ediyor. 7 Mayıs 2026 Perşembe günü de birbirinden farklı içerikler ekranlarda izleyiciyle buluşacak. İşte bugünün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışları listesi haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Televizyon ekranlarında birbirinden farklı içerikler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizilerden filmlere, yarışma programlarından spor karşılaşmalarına kadar birçok yapım, 7 Mayıs 2026 Perşembe akşamı izleyicilerin karşısında olacak. Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışlarını duyurdu. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, futbolseverler için de heyecan dolu bir mücadele yayınlanacak. TRT 1 ekranlarında Aston Villa – Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşması canlı olarak yayınlanacak. İşte 7 Mayıs TV yayın akışına dair merak edilen tüm ayrıntılar…

        KANALLARIN 7 MAYIS 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ

        SHOW TV

        06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:00 - Cansu Canan İle İlk Sayfa

        10:00 – Bahar

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:15 – Gece Hattı

        01:15 – Kızılcık Şerbeti

        03:30 – Delikanlı

        ATV

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 – Esra Erol'da

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 – Kuruluş Orhan

        04:00 – Ateş Kuşları

        KANAL D

        07:00 – Küçük Ağa

        09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        14:00 – Gelinim Mutfakta

        16:45 – Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Bizim Hoca: Sıkıntı Yok

        21:45 – The Traitors Türkiye

        23:30 – Beyaz’la Joker

        02:00 – Gelinim Mutfakta

        04:30 – Siyah Beyaz Aşk

        STAR TV

        07:00 – İstanbullu Gelin

        09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 – Aramızda Kalsın

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

        00:15 – Çirkin

        03:00 – İstanbullu Gelin

        05:00 – Dürüye'nin Güğümleri

        TRT 1

        05:38 – İstiklal Marşı

        05:40 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:35 – Beni Böyle Sev

        09:25 - Adını Sen Koy

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 – Seksenler

        14:05 – Benim Adım Melek

        17:45 – Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

        22:00 - Aston Villa - Nottingham Forest | UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Karşılaşması

        00:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:10 – Seksenler

        02:55 – Benim Adım Melek

        NOW

        07:30 – İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 – Yasak Elma

        13:30 – En Hamarat Benim

        16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

        00:15 – Kıskanmak

        03:00 – Kefaret

        04:15 – Yasak Elma

        06:00 – Karagül

        TV8

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 – Gel Konuşalım

        12:30 – Survivor Ekstra

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

        00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 – Gel Konuşalım

        04:30 – Oynat Bakalım

        05:30 – Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
