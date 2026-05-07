Bugün televizyonda neler var? 7 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışında hangi diziler var?
Televizyon izleyicilerinin günlük olarak en çok araştırdığı konular arasında kanal yayın akışları yer almaya devam ediyor. Akşam saatlerinde hangi dizinin, filmin, yarışmanın ya da spor karşılaşmasının ekrana geleceğini merak eden seyirciler, kanalların güncel program listelerini yakından takip ediyor. 7 Mayıs 2026 Perşembe günü de birbirinden farklı içerikler ekranlarda izleyiciyle buluşacak. İşte bugünün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışları listesi haberimizde...
Televizyon ekranlarında birbirinden farklı içerikler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizilerden filmlere, yarışma programlarından spor karşılaşmalarına kadar birçok yapım, 7 Mayıs 2026 Perşembe akşamı izleyicilerin karşısında olacak. Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV yayın akışlarını duyurdu. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, futbolseverler için de heyecan dolu bir mücadele yayınlanacak. TRT 1 ekranlarında Aston Villa – Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşması canlı olarak yayınlanacak. İşte 7 Mayıs TV yayın akışına dair merak edilen tüm ayrıntılar…
KANALLARIN 7 MAYIS 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ
SHOW TV
06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 - Cansu Canan İle İlk Sayfa
10:00 – Bahar
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 – Gece Hattı
01:15 – Kızılcık Şerbeti
03:30 – Delikanlı
ATV
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 – Kuruluş Orhan
04:00 – Ateş Kuşları
KANAL D
07:00 – Küçük Ağa
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Bizim Hoca: Sıkıntı Yok
21:45 – The Traitors Türkiye
23:30 – Beyaz’la Joker
02:00 – Gelinim Mutfakta
04:30 – Siyah Beyaz Aşk
STAR TV
07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 – Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber
20:00 – Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)
00:15 – Çirkin
03:00 – İstanbullu Gelin
05:00 – Dürüye'nin Güğümleri
TRT 1
05:38 – İstiklal Marşı
05:40 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:35 – Beni Böyle Sev
09:25 - Adını Sen Koy
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:05 – Benim Adım Melek
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
22:00 - Aston Villa - Nottingham Forest | UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Karşılaşması
00:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı
02:10 – Seksenler
02:55 – Benim Adım Melek
NOW
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Yasak Elma
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
00:15 – Kıskanmak
03:00 – Kefaret
04:15 – Yasak Elma
06:00 – Karagül
TV8
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 – Gel Konuşalım
12:30 – Survivor Ekstra
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 – Gel Konuşalım
04:30 – Oynat Bakalım
05:30 – Tuzak
7 MAYIS 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ