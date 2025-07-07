TV yayın akışı ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyircilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları Show TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Star TV gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağını gösteriyor. Bu akşam ATV’de yaz dizisi Aile Saadeti yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, 7 Temmuz Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışı…