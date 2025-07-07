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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 7 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 7 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izlemek bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal gezip beğendikleri dizi, film ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyenler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışlarını inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Temmuz 2025 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:12
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        1

        TV yayın akışı ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyircilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları Show TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now, Star TV gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağını gösteriyor. Bu akşam ATV’de yaz dizisi Aile Saadeti yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, 7 Temmuz Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now, Star TV yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 – Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 – Bahar

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 – Şendul Şaban

        22:15 - Beş Milyoncuk Verir Misin?

        23:45 - Şendul Şaban

        01:45 - Beş Milyoncuk Verir Misin?

        03:00 - Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Menajerimi Ara

        09:00 – Ada Masalı

        11:00 – Ateşböceği

        13:30 – Kiralık Aşk

        16:15 – Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – John Wick 2

        22:15 - John Wick 2

        00:45 - Kiralık Aşk

        02:30 - Ateşböceği

        04:00 - Kalbimin Efendisi

        05:30 - Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Kavak Yelleri

        09:30 – Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 – Magazin D Yaz

        14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:30 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Turnike

        22:30 – Password

        00:30 - Top Gunner: Tehlike Bölgesi

        02:00 - Yargı

        04:15 - Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kader Oyunları

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Sen Anlat Karadeniz

        16:30 – Bir Gece Masalı

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Aile Saadeti (4. Bölüm)

        00:20 - Güven Bana

        02:40 - Aldatmak

        05:30 - Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:03 – İstiklal Marşı

        06:05 – Balkan Ninnisi

        08:45 – Kod Adı Kırlangıç

        10:00 – Kasaba Doktoru

        13:00 – Seksenler

        14:25 – Teşkilat

        17:45 - Kim Gitsin?

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Yabancı Sinema "Kaya"

        22:45 – Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

        01:15 – Kim Gitsin?

        02:25 - Seksenler

        03:20 – Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 – Yasak Elma

        12:45 – Sen Çal Kapımı

        15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 – Karagül

        19:00 – Now Ana Haber

        20:00 – Recep İvedik

        22:30 - Maskeli Beşler Kıbrıs

        00:15 - Çift Kişilik Oda

        03:15 - İnadına Aşk

        05:00 - Kefaret

        06:00 - Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 – Oynat Bakalım

        10:00 – MasterChef Türkiye

        15:30 – İşte Benim Stilim

        20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 - MasterChef Türkiye

        02:30 - İşte Benim Stilim

        04:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        7 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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