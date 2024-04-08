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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 8 Nisan bugün TV’de hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: 8 Nisan bugün TV'de hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı listesi belli oldu. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV ekranlarında hangi diziler, yarışmalar var araştırılıyor. Bu akşam Ömer dizisi yeni bölümüyle yayınlamayacak olup Yerli Sinema Vizontele ekrana gelecek. Peki bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:31
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        1

        Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. TRT1’de Çağrı isimli yabancı sinema filmi ekranlarda olacak. ATV’de Yaban Çiçekleri yayınlanacak. Peki tv’de neler var, bugün hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte TV yayın akışı listesi 8 Nisan 2024

        2

        BUGÜN TV'DE NELER VAR?

        Bu akşam Show TV’de Avanak Abdi, Star TV’de Vizontele isimli yerli sinema filmi, TRT1’de Çağrı isimli yabancı sinema filmi ekranlarda olacak. ATV’de Yaban Çiçekleri isimli dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Erkenci Kuş

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

        16:15 Söz

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yerli Sinema Vizontele

        22:30 Ömer

        ATV

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar

        20:00 Yaban Çiçekleri

        3

        SHOW TV

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi

        21:45 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı

        23:45 Yerli Sinema Avanak Abdi

        01:30 Bahar

        TRT1

        18:15 Ramazan Sevinci

        19:40 Ana Haber

        20:20 İddiaların Aksine

        20:25 Yabancı Sinema Çağrı

        4

        TV8

        14:00 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

        NOW TV

        16:30 Yerli Sinema Prestij Meselesi

        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

        20:00 Kızıl Goncalar

        23:45 Korkma Ben Yanındayım

        02:00 Kefaret

        03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

        5
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