        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2026: Bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? ATV, Kanal D, NOW TV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 8 Ocak 2026: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 8 Ocak 2026 Perşembe günü için araştırılıyor. Yılbaşı tatili nedeniyle çekimlere ara verildi. Bu sebeple bu hafta da bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Gözler ise bugün ekrana gelecek yapımlara çevrildi. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 8 Ocak Perşembe ATV, Kanal D, NOW TV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 15:35 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:35
        Ulusal kanallarda her gün farklı dizi, film, program ve yarışma ekrana geliyor. Gün içinde yayınlanacak yapımlar TV yayın akışı listesi ile belli oluyor. Bu akşam TV8’in fenomen yarışması Survivor ile Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, diğer kanallarda yayınlanacak içerikler merak ediliyor. Peki, bu akşam TV'de neler var? İşte, ATV, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 8 Ocak 2026 TV yayın akışı!

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

        01:20 Kuruluş Orhan

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

        22:15 Nil'de Ölüm

        00:45 Dünyalar Savaşı

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:00 Serçenin Gözyaşı

        02:30 Şevkat Yerimdar

        04:45 Ruhun Duymaz

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Rüya Gibi

        05:00 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Hazine

        22:30 Hazine

        00:30 Patron Mutlu Son İstiyor

        02:30 Patron Mutlu Son İstiyor

        04:30 Kaderimin Oyunu

        06:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:40 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:35 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Çin Seddi

        23:50 Taşacak Bu Deniz

        02:45 Kara Ağaç Destanı

        05:05 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        8 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
