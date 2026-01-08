Ulusal kanallarda her gün farklı dizi, film, program ve yarışma ekrana geliyor. Gün içinde yayınlanacak yapımlar TV yayın akışı listesi ile belli oluyor. Bu akşam TV8’in fenomen yarışması Survivor ile Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, diğer kanallarda yayınlanacak içerikler merak ediliyor. Peki, bu akşam TV'de neler var? İşte, ATV, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 8 Ocak 2026 TV yayın akışı!