TV yayın akışı 8 Ocak 2026: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı 8 Ocak 2026 Perşembe günü için araştırılıyor. Yılbaşı tatili nedeniyle çekimlere ara verildi. Bu sebeple bu hafta da bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Gözler ise bugün ekrana gelecek yapımlara çevrildi. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 8 Ocak Perşembe ATV, Kanal D, NOW TV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi!
Ulusal kanallarda her gün farklı dizi, film, program ve yarışma ekrana geliyor. Gün içinde yayınlanacak yapımlar TV yayın akışı listesi ile belli oluyor. Bu akşam TV8’in fenomen yarışması Survivor ile Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, diğer kanallarda yayınlanacak içerikler merak ediliyor. Peki, bu akşam TV'de neler var? İşte, ATV, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 8 Ocak 2026 TV yayın akışı!
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Orhan
04:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
22:15 Nil'de Ölüm
00:45 Dünyalar Savaşı
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Üç Kız Kardeş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Serçenin Gözyaşı
02:30 Şevkat Yerimdar
04:45 Ruhun Duymaz
06:00 Son Yaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Rüya Gibi
05:00 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hazine
22:30 Hazine
00:30 Patron Mutlu Son İstiyor
02:30 Patron Mutlu Son İstiyor
04:30 Kaderimin Oyunu
06:00 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çin Seddi
23:50 Taşacak Bu Deniz
02:45 Kara Ağaç Destanı
05:05 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş’le Sence?
