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TV Yayın akışı 9 Mayıs 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 9 Mayıs 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Teşkilat, Hercai, Kefaret, Menajerimi Ara, Tozkoparan yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 9 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 9 Mayıs 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14.30 Jack ve Fasulye Sırığı 'Yabancı Sinema'
16.15 Yalancı Yarim 'Yerli Sinema'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Cici Babam 'Yerli Sinema'
22.15 Görevimiz Tatil 'Yerli Sinema'
00.30 Cici Babam 'Yerli Sinema'
02.30 Görevimiz Tatil 'Yerli Sinema'

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor
18.00 Bir Su Hikayesi
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret
00.15 Yasak Elma
02.45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04.30 Savaşçı
06.00 Kadın

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.00 Arda İle Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Hekimoğlu
16.30 Camdaki Kız
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Şeref Kanunu
02.00 Çok Güzel Hareketler 2
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Tülin Şahin İle Moda
13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
16.30 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Müzik

ATV YAYIN AKIŞI

12.35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Bir Zamanlar Çukurova
19.00 atv Ana Haber Bülteni
19.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.30 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
02.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05.15 HZ. Ömer
05.55 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Yerli Belgesel
13.40 Yerli Dizi
17.30 Yabancı Sinema "shrek"
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
00.15 Yerli Dizi
02.55 Diriliş "ertuğrul"

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 On Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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