Survivor eleme adayı kim oldu?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

14.30 Jack ve Fasulye Sırığı 'Yabancı Sinema'

16.15 Yalancı Yarim 'Yerli Sinema'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Cici Babam 'Yerli Sinema'

22.15 Görevimiz Tatil 'Yerli Sinema'

00.30 Cici Babam 'Yerli Sinema'

02.30 Görevimiz Tatil 'Yerli Sinema'

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor

18.00 Bir Su Hikayesi

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret

00.15 Yasak Elma

02.45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04.30 Savaşçı

06.00 Kadın

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.00 Arda İle Omuz Omuza

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Hekimoğlu

16.30 Camdaki Kız

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Şeref Kanunu

02.00 Çok Güzel Hareketler 2

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Tülin Şahin İle Moda

13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

16.30 Bekir Köse İle İftara Doğru

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Müzik

ATV YAYIN AKIŞI

12.35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

15.45 Bir Zamanlar Çukurova

19.00 atv Ana Haber Bülteni

19.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.30 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

02.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05.15 HZ. Ömer

05.55 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Yerli Belgesel

13.40 Yerli Dizi

17.30 Yabancı Sinema "shrek"

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

00.15 Yerli Dizi

02.55 Diriliş "ertuğrul"

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 On Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler