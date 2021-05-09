Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14.30 Jack ve Fasulye Sırığı 'Yabancı Sinema'
16.15 Yalancı Yarim 'Yerli Sinema'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Cici Babam 'Yerli Sinema'
22.15 Görevimiz Tatil 'Yerli Sinema'
00.30 Cici Babam 'Yerli Sinema'
02.30 Görevimiz Tatil 'Yerli Sinema'
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor
18.00 Bir Su Hikayesi
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret
00.15 Yasak Elma
02.45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04.30 Savaşçı
06.00 Kadın
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.00 Arda İle Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Hekimoğlu
16.30 Camdaki Kız
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Şeref Kanunu
02.00 Çok Güzel Hareketler 2
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Tülin Şahin İle Moda
13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
16.30 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Müzik
ATV YAYIN AKIŞI
12.35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Bir Zamanlar Çukurova
19.00 atv Ana Haber Bülteni
19.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.30 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
02.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05.15 HZ. Ömer
05.55 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.45 Yerli Belgesel
13.40 Yerli Dizi
17.30 Yabancı Sinema "shrek"
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
00.15 Yerli Dizi
02.55 Diriliş "ertuğrul"
TV8 YAYIN AKIŞI
09:45 On Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
13:15 Kırmızı Oda
16:45 Mutluluk Zamanı
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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