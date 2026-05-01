TV Yayın Akışı Listesi 1 Mayıs 2026: Bugün televizyonda hangi diziler, filmler, yarışmalar var?
1 Mayıs 2026 Cuma gününe ait televizyon yayın akışları, izleyiciler tarafından günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Ulusal kanalların paylaştığı program listelerine göre, sabah saatlerinden gece kuşağına kadar farklı türlerde pek çok içerik ekranlara geliyor. Bugün, sevilen dizilerden Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, 1 Mayıs Cuma günü televizyonda hangi programlar var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, Now TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak yapımların detaylı listesi haberimizde…
KANALLARIN 1 MAYIS 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00.15 Gece Hattı
01.15 Delikanlı
03.30 Kızılcık Şerbeti
KANAL D
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00.15 Uzak Şehir
02.45 Gelinim Mutfakta
05.00 Zalim İstanbul
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02.30 İstanbullu Gelin
05.00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Cem Karaca'nın Gözyaşları / Yerli Sinema
22.45 Cash Out 2 / Yabancı Sinema
00.50 Cash Out 2 / Yabancı Sinema
02:45 Ateş Kuşları
05.00 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 1
05.38 İstiklal Marşı
05.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.35 Beni Böyle Sev
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.50 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
00.15 Gönül Dağı
02.55 Benim Adım Melek
NOW
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20.00 Kutsal Damacana 4
22.45 Halef: Köklerin Çağrısı
01.30 Kefaret
03.45 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Extra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Ada Günlüğü
00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
05.30 Tuzak
