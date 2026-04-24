        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 24 NİSAN 2026: Bugün televizyonda hangi diziler, filmler, maçlar var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

        24 Nisan 2026 Cuma gününe ait televizyon yayın akışları, izleyicilerin gün boyu en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kanalların açıkladığı program listelerine göre sabah saatlerinden gece kuşağına kadar birçok farklı içerik ekrana geliyor. Bugün, sevilen yapımlar arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra yarışma programları, filmler ve gündüz kuşağı içerikleri de ekranlarda olacak. Peki, 24 Nisan Cuma günü televizyonda hangi yapımlar var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, Now TV ve TV8'in güncel yayın akışı listesi...

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 10:00 Güncelleme:
        1

        24 Nisan 2026 Cuma gününe ilişkin televizyon yayın akışları, izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Gün içinde sabah programlarından gece kuşağına kadar uzanan geniş içerik yelpazesi, farklı izleme tercihlerine hitap ediyor. Özellikle akşam saatlerinde ekrana gelen dizilerin yeni bölümleri öne çıkıyor. Bu akşam izleyicinin ilgiyle takip ettiği Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, 24 Nisan Cuma günü TV’de hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, Now TV ve TV8’in güncel yayın akışı ve detaylar haberimizde...

        2

        KANALLARIN 24 NİSAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

        00.15 Gece Hattı

        01.15 Delikanlı

        03.30 Kızılcık Şerbeti

        3

        KANAL D

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

        00.15 Eşref Rüya

        02.30 Gelinim Mutfakta

        05.00 Zalim İstanbul

        4

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Aramızda Kalsın

        19.00 Star Haber

        20.00 Yalancı Yarim / Yerli Film

        22.15 Çirkin

        01.30 Aramızda Kalsın

        02.30 İstanbullu Gelin

        05.00 Dürüye'nin Güğümleri

        5

        ATV

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Ulan Salih / Yerli Sinema

        22.15 Aşk Tesadüfleri Sever / Yerli Sinema

        00.40 Aşk Tesadüfleri Sever / Yerli Sinema

        02:50 Ateş Kuşları

        05.30 Bir Küçük Gün Işığı

        6

        TRT 1

        06.08 İstiklal Marşı

        06.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.05 Beni Böyle Sev

        09.25 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.00 Benim Adım Melek

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

        00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02.35 Seksenler

        03.20 Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Kıskanmak

        19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

        20.00 Recep İvedik 5

        22.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        01.30 Recep İvedik 5

        03.30 Kefaret

        04.30 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        8

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Extra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Ada Günlüğü

        00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        05.30 Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
