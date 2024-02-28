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        Haberler Televizyon TV Yayın akışı: 28 Şubat 2024 Çarşamba! Bugün TV'de neler var? İşte Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV tv ve filmlerin yayın akışı

        TV yayın akışı listesi! 28 Şubat Bugün hangi diziler ve filmler var? İşte dizi ve filmlerin tv yayın akışı

        Ekranlarda yayınlanan diziler ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Her gün ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün tv'de hangi diziler ve filmler var sorusuna yanıt arıyor. Bugün Kanal D'de Taş Makas Kağıt dizisi başlıyor. Star TV'de ise John Wick 4 filmi ilk kez yayınlanacak. İşte 28 Şubat 2024 Çarşamba Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 16:40 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:40
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        1

        28 Şubat Salı günü yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer aldı. Haftanın ikinci gününde Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 gibi kanalların yayın akışında birbirinden keyifli dizi ve filmler bulunuyor. Show TV’de Sandık Kokusu, ATV’de Kuruluş Osman, TRT1’de Bir Sevdadır yapımları yayınlanacak. İşte TV yayın akışı ile bugün ekrana gelecek olan filmler ve diziler

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:50 Benim Adım Melek

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        13:55 Yerli Dizi

        17:45 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Bir Sevdadır

        00:15 Yerli Dizi

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Şahane Hayatım

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Şahane Hayatım

        00:00 Hudutsuz Sevda

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sandık Kokusu

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Erkenci Kuş

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

        16:15 Söz

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yabancı Sinema John Wick 4

        23:30 Yabancı Sinema John Wick 4

        JOHN WİCK 4 FİLMİ KONUSU

        John Wick (Keanu Reeves), High Table'ı yenmenin yolunu keşfediyor. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce Wick'in, dünya çapında ittifaklara ve eski dostlarını düşmana dönüştüren güçlere sahip yeni bir düşmanla yüzleşmesi gerekiyor.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Camdaki Kız

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk ve Umut

        17:30 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yeni Dizi Taş Kağıt Makas

        22:45 Yeni Dizi Taş Kağıt Makas

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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