TV yayın akışı listesi! 28 Şubat Bugün hangi diziler ve filmler var? İşte dizi ve filmlerin tv yayın akışı
Ekranlarda yayınlanan diziler ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Her gün ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün tv'de hangi diziler ve filmler var sorusuna yanıt arıyor. Bugün Kanal D'de Taş Makas Kağıt dizisi başlıyor. Star TV'de ise John Wick 4 filmi ilk kez yayınlanacak. İşte 28 Şubat 2024 Çarşamba Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi
28 Şubat Salı günü yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer aldı. Haftanın ikinci gününde Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 gibi kanalların yayın akışında birbirinden keyifli dizi ve filmler bulunuyor. Show TV’de Sandık Kokusu, ATV’de Kuruluş Osman, TRT1’de Bir Sevdadır yapımları yayınlanacak. İşte TV yayın akışı ile bugün ekrana gelecek olan filmler ve diziler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:50 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
13:55 Yerli Dizi
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Sevdadır
00:15 Yerli Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:00 Hudutsuz Sevda
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yabancı Sinema John Wick 4
23:30 Yabancı Sinema John Wick 4
JOHN WİCK 4 FİLMİ KONUSU
John Wick (Keanu Reeves), High Table'ı yenmenin yolunu keşfediyor. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce Wick'in, dünya çapında ittifaklara ve eski dostlarını düşmana dönüştüren güçlere sahip yeni bir düşmanla yüzleşmesi gerekiyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yeni Dizi Taş Kağıt Makas
22:45 Yeni Dizi Taş Kağıt Makas