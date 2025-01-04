Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 4 OCAK 2025: Bugün televizyonda neler var? 4 Ocak Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 4 Ocak Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Yılın ilk haftası olması sebebiyle çekimlere ara verildiğinden dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bu sebeple kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün TV'de neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. 4 Ocak Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        4 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. Hafta sonunu evde televizyon izleyerek geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Ocak 2025 Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        4 OCAK 2025 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bahar

        08:00 Kezban

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Namuslu

        15:00 Siyah Kalp

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Bahar

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:55 Beni Böyle Sev

        08:00 Yedi Numara

        09:00 Yeditepe İstanbul

        10:05 Kod Adı Kırlangıç

        11:30 Yaşam Başka Yerde

        11:50 Hugo

        14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

        01:20 Teşkilat

        03:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı

        11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

        12:00 Yalı Çapkını

        14:00 Sen Ağlama İstanbul

        16:15 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Midway

        22:45 Midway

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 İnci Taneleri

        16:00 Uzak Şehir

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

        00:45 Triyas Dünyası

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Akıncı

        10:20 Can Borcu

        13:20 Bir Gece Masalı

        16:00 Zembilli

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        22:50 Can Borcu

        01:20 Zembilli

        7

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

        09:00 Oynat Bakalım

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

        02:45 Gazete Magazin

        04:45 Oynat Bakalım

        8

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Memet Özer ile Mutfakta

        12:30 Kamera Arkası

        13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

        15:30 Kızıl Goncalar

        16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

        22:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        00:45 Hudutsuz Sevda

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası