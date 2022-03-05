5 Mart TV yayın akışı dizi severler tarafından merak ediliyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Dizi severler bugün TV’de hangi diziler olduğunu araştırıyor. Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Tehlikeli Görev, Gönül Dağı, Son Nefesime Kadar ve Survivor All Star programları kıyasıya rekabet edecek. 5 Mart Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;