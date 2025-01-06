Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı
Yılın ilk haftasında çekimlere ara verilmiş ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Yeni yıl haftasının geride kalmasıyla birlikte gözler kanalların yayın akışlarına çevrildi. Bu noktada sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, ''Bugün TV'de neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Ocak Pazartesi TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ocak 2025 Pazartesi TV yayın akışı listesi…
Televizyonda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Yeni yıl haftasının geride kalmasıyla birlikte izledikleri yapımların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden seyirciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 6 Ocak 2025 Pazartesi TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. İşte 6 Ocak 2025 Pazartesi TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı listesi…
6 OCAK 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:10 - Masumlar Apartmanı
17:45 - Lingo Türkiye
18:55 - İddiaların Aksine
19:00 - Ana Haber
20:00 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
22:00 - İnter-Milan | İtalya Süper Kupa Final
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Söz
19:00 - Star Haber
20:00 - Oh Olsun
21:45 - Sahipsizler
00:30 - Sen Ağlama İstanbul
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:15 - Yaprak Dökümü
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Uzak Şehir
23:15 - Tomris
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Sen Anlat Karadeniz
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Zembilli
23:15 - Can Borcu
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:00 - Survivor All Star - Gönüllüler
13:30 - Program
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor All Star - Gönüllüler
00:15 - Survivor Ekstra
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 - İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 - Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 - Kızıl Goncalar
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 - Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 - Kızıl Goncalar
23:45 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Sandık Kokusu
12:30 - Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
23:45 - Deha
02:30 - Bahar
05:00 - Kızılcık Şerbeti