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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 6 OCAK 2025: Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı

        Yılın ilk haftasında çekimlere ara verilmiş ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Yeni yıl haftasının geride kalmasıyla birlikte gözler kanalların yayın akışlarına çevrildi. Bu noktada sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, ''Bugün TV'de neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Ocak Pazartesi TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ocak 2025 Pazartesi TV yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 12:39 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:50
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        Televizyonda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Yeni yıl haftasının geride kalmasıyla birlikte izledikleri yapımların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden seyirciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 6 Ocak 2025 Pazartesi TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. İşte 6 Ocak 2025 Pazartesi TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı listesi…

        2

        6 OCAK 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 - Seksenler

        14:10 - Masumlar Apartmanı

        17:45 - Lingo Türkiye

        18:55 - İddiaların Aksine

        19:00 - Ana Haber

        20:00 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        22:00 - İnter-Milan | İtalya Süper Kupa Final

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 - Söz

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Oh Olsun

        21:45 - Sahipsizler

        00:30 - Sen Ağlama İstanbul

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 - Yaprak Dökümü

        13:00 - Gelinim Mutfakta

        16:00 - Arka Sokaklar

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Uzak Şehir

        23:15 - Tomris

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 - Kahvaltı Haberleri

        10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 - atv Gün Ortası

        14:00 - Sen Anlat Karadeniz

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 - atv Ana Haber

        20:00 - Zembilli

        23:15 - Can Borcu

        6

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:30 - Oynat Bakalım

        09:00 - Gel Konuşalım

        12:00 - Survivor All Star - Gönüllüler

        13:30 - Program

        16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 - Survivor All Star - Gönüllüler

        00:15 - Survivor Ekstra

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:00 - İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 - Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:30 - Kızıl Goncalar

        13:30 - En Hamarat Benim

        16:30 - Fatih Ürek İle Gelin Görümce

        19:00 - Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 - Kızıl Goncalar

        23:45 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

        8

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 - Bu Sabah

        10:00 - Sandık Kokusu

        12:30 - Gelin Evi

        15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 - Show Ana Haber

        20:00 - Güldür Güldür Show

        23:45 - Deha

        02:30 - Bahar

        05:00 - Kızılcık Şerbeti

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