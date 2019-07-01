TV8 yayın akışında bugün neler var? sorusu bu akşam ekranlarda ne yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Özellik Survivor programının bu akşam final bölümünün canlı yayınla ekranlara gelmesi, TV8 yayın akışının merak edilmesine neden oluyor. TV8'de 1 Temmuz da yer alacak tüm programların listesi sizlerle. İşte Survivor Panorama canlı yayın ve Survivor Türkiye-Yunanistan Final'in yayın saati ve diğer programlar için TV8 yayın akışı...

TV8 YAYIN AKIŞI - 1 TEMMUZ