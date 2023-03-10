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Haberler Teknoloji Uygulama Twitter Blue'nun Türkiye fiyatları tepki çekti
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Twitter Blue Türkiye'de yayına girdi, yüksek fiyatları dudak uçuklattı

Twitter’ın ilk kez 12 Aralık tarihinde ilk kez yayınladığı premium abonelik hizmeti Twitter Blue, uzun bir süredir ABD başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılıyordu. Türkiye'de yeni hizmete başlayan abonelik hizmetinin fiyatları ise tepki çekti.

Twitter Blue'nun Türkiye fiyatları tepki çekti
HABERTURK.COM

Twitter gündemi sallamaya devam ediyor. Tesla, SpaceX gibi dünyanın önde gelen firmalarının sahibi Elon Musk'ın satın almasından bu yana gündemden düşmeyen Twitter bir kez daha eleştirilerin odağı oldu. Bu kez eleştirilerin merkezinde Türkiye'de yeni hizmete giren premium abonelik hizmeti Twitter Blue var. Türkiye'de hizmete girmesine karşın, özel fiyatlandırma yerine döviz kurları üzerinden belirlenen abonelik ücreti sosyal medyada tepki çekti.

HENÜZ ANDROID'DE HİZMET VERMİYOR

Twitter Blue'nun iOS sürümü aylık 209 TL ve yıllık 2.199 TL ile kullanıcılara sunuluyor. Web sürümü ise aylık 150 ve yıllık 1.569 TL fiyatlarıyla öne çıkıyor. Android sürümlerde ise henüz hizmete girmiş değil. Üyeliğin ABD'deki fiyatları 11 dolar ile 114,99 dolar arasında değişiyor.

TWITTER BLUE NEDİR?

Twitter Blue, mavi onay işaretinin yanı sıra abonelere Twitter deneyimlerini geliştirme ve özelleştirme yolu sunmak amacıyla kurulmuş ücretli bir üyelik. Blue üyeliğinin Twitter'ı kişiselleştirmeye yardımcı olmak için tasarlandığı ve herkesin kullanımına sunulmadan önce en yeni özelliklere erişim olanağı sağladığı belirtiliyor.

Bu özellikler arasında,"Tweeti Düzenleme,Yer İşareti Klasörleri, Özel uygulama simgeleri, NFT Profil Resimleri, Özel Temalar, Özel gezinti, Sohbet Odaları Sekmesi, Popüler Makaleler, Okuyucu Tweeti Geri Al, Sohbetlerde öncelikli sıralamalar, Daha uzun videolar yükleme seçeneği, Daha az reklam, Daha uzun Tweetler ve SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama" gibi birçok farklı seçenek yer alıyor.

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