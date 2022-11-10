Twitter Blue Türkiye fiyatı belli oldu mu? Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?

Twitter Blue Türkiye fiyatı 0:00 / 0:00

Twitter'da 'mavi tik' dönemine geçildi. Şirket, ABD’de aylık 8 dolar ücret karşılığında yeni Twitter Blue’yu resmen kullanıma sundu. Twitter Blue Türkiye fiyatı da netlik kazandı. APP STORE'DA GÖRÜLDÜ Twitter Blue; ilk olarak App Store'da görüldüğü üzere Avustralya, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, ABD ve Kanada olmak üzere yalnızca belli ülkelerde çıkmıştı.

"TWİTTER'DA MAVİ TİK HESAPLARI ÖNE ÇIKACAK" Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı. YURT DIŞI ÜCRETİ NETLEŞMİŞTİ ABD, Yeni Zelenda, Kanada ve Avustralya'da aktif olan Twitter Blue üyelik ücreti 8 dolar olarak açıklanmıştı. Aynı zamanda Twitter Blue özellikleri ile kullanıcıya birçok imkan sağlanacak. Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." şeklinde bir açıklama yapmıştı.