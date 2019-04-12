Dünyanın en önemli sosyal medya ağlarından biri olan Twitter'ın kurucusu ve CEO'su, milyarder Jack Dorsey, bir gününün nasıl geçtiğini ve sağlıklı kalabilmek için yaptıklarını konuk olduğu bir programda anlattı. Sabah saat 05.00'te buz banyosu yapan, işe 8 kilometre yürüyerek giden ve günde bir tek öğün yemek yiyen Dorsey'in bir gününden kesitler ise şöyle...
- BBC Türkçe'de yer alan habere göre sabahları kahvaltı yapmıyor. İşinden, 8 km uzaklıktaki ofisine yürüyerek gidiyor.
- Yürümenin ona düşünme ve podcast dinleme şansı verdiğini söyleyen Dorsey, "Yürümekten çok koşuyor gibi görünüyorum. Olabildiğince çok güneş ışığı almaya çalışıyorum ve 9'da çalışmaya başlıyorum" diyor.
AKŞAMLARI TEK ÖĞÜN YEMEK
- Dorsey gün içinde ise hiç yemek yemiyor. İlk ve tek yemeğini akşam 6 ile 9 arası yiyor. Mönüde balık, tavuk ya da et ile yanında roka salatası, ıspanak ya da brüksel lahanası var. Ardından tatlı olarak orman meyveleri ve bitter çikolata yiyor, yanında kırmızı şarap içiyor.
SAUNA VE BUZ GİBİ DUŞ
- Twitter'ın CEO'sunun bir başka "rahatlama" yöntemi de 15 dakika yaklaşık 104 dereceye ayarlı saunada kalıp, ardından 3 dakika 2 derece suyla dolu banyoya girmek.
- Dorsey'in çalışma masasında kızılötesi bir lamba da bulunuyor. Kızılötesi ışınların stresi ve acıyı azalttığı, kişiyi daha iyi hissettirdiği iddia ediliyor.
- Times gazetesi, Silikon Vadisi'ndeki birçok girişimcinin teknolojiden uzak kalmak ve sağlığını korumak için farklı yöntemler izlediğini ama Dorsey'in bunu bir adım öteye taşımış olduğu yorumunu yapıyor.
"BANA ÖZGÜVEN HİSSİ VERİYOR"
- Güne çok soğuk suyla dolu banyoya girerek başladığını belirten Dorsey "Hiçbir şey bana, oda sıcaklığından çıkıp buz gibi banyoya girmenin verdiği zihinsel özgüveni veremez. Eğer bu kadar küçük görünen ama can yakan bir şeyi yapmaya iradem varsa, hemen her şeyi yapabileceğimi hissediyorum" diyor.
- Dorsey ardından bir saat meditasyon yapıyor. Akşamları da bir saatini meditasyona ayıran 42 yaşındaki milyarder 20 yıldır meditasyon yaptığını söylüyor.
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