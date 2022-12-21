Twitter'da neden bazı profil resimleri kare? İşte sebebi...

TWİTTER'DA KARE PROFİL FOTOĞRAFLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Twitter bu uygulamayı şu şekilde tanımlıyor; "İşletmeler için Twitter Blue sadece seçilmiş bir grup işletmenin kullanımına açık olan pilot bir proje." Twitter bu özelliği daha fazla işletmenin kullanımına önümüzdeki yıl açacağını belirtiyor.

Şirket hesaplarının ardından, yakında "devlet" hesapları da gri onay ikonuna sahip olacak. Ayrıca Twitter'ın daire dışındaki ilk denemesi bu değil. Eğer profil fotoğrafınızda NFT kullanırsanız, altıgen bir profil fotoğrafınız oluyor.