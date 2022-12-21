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Twitter'da neden bazı profil resimleri kare? İşte sebebi...

Dünya çapında oldukça popüler olan sosyal medya uygulamalarından Twitter'da kimi fotoğrafların yuvarlak değil de kare olduğunu farkettiniz mi? Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınması ile güncellemelere gidildi. Profillerdeki mavi onay ikonunun paralı üyeliğe dönüştürülülmesiyle "İşletmeler İçin Twitter Blue" uygulaması devreye girdi. İşte detaylar...

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  • Twitter'da neden bazı profil resimleri kare? Twitter'daki kare profil fotoğrafı ne anlama geliyor? İşte kare fotoğrafların sebebi...

    Twitter yeni bir güncelleme ile dikkat çekti. Bazı hesaplardaki profil fotoğraflarının şeklinin yuvarlaktan kareye dönüşmesi "Twitter'daki kare profil fotoğrafları ne anlama geliyor?" sorusunu gündeme getirdi. Twitter Blue for Business (İşletmeler için Twitter Blue) 20 Aralık tarihinden itibaren devreye girdi. İşte Twitter'da kare profil fotoğraflarının anlamı...
  • Twitter'da neden bazı profil resimleri kare? Twitter'daki kare profil fotoğrafı ne anlama geliyor? İşte kare fotoğrafların sebebi...

    TWİTTER'DA KARE PROFİL FOTOĞRAFLARI NE ANLAMA GELİYOR?

    Twitter bu uygulamayı şu şekilde tanımlıyor; "İşletmeler için Twitter Blue sadece seçilmiş bir grup işletmenin kullanımına açık olan pilot bir proje." Twitter bu özelliği daha fazla işletmenin kullanımına önümüzdeki yıl açacağını belirtiyor.

    Şirket hesaplarının ardından, yakında "devlet" hesapları da gri onay ikonuna sahip olacak. Ayrıca Twitter'ın daire dışındaki ilk denemesi bu değil. Eğer profil fotoğrafınızda NFT kullanırsanız, altıgen bir profil fotoğrafınız oluyor.
  • Twitter'da neden bazı profil resimleri kare? Twitter'daki kare profil fotoğrafı ne anlama geliyor? İşte kare fotoğrafların sebebi...

    TWİTTER'DAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ!

    Twitter, konuyla ilgili olarak, "Bu bağlantıyı kurarak, işletmelerin kendi organizasyonları içerisinde, Twitter üzerinden ağlar oluşturabilmesini mümkün kılıyoruz. Şirketler artık yönetimlerini, markalarını, destek hesaplarını, çalışanlarını ya da ekiplerini kendileri ile ilişkilendirebilecek.
  • Twitter'da neden bazı profil resimleri kare? Twitter'daki kare profil fotoğrafı ne anlama geliyor? İşte kare fotoğrafların sebebi...

    Ana işletme tarafından verilen listeye göre, her bir ilişkilendirme onaylanacak ve ana hesaba linklenecek." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili daha detaylı bilginin de ileri tarihte açıklanacağı duyurdu.

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