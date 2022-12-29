Twitter, global çaplı bir kesinti yaşadı ve binlerce kullanıcı tarafından erişilemedi. Bu sırada birkaç saat boyunca ulaşılamayan sosyal medya platformunun patronundan “Bende normal çalışıyor” tweeti geldi.
Son dönemde kazandıkları, kaybettikleri, aldıkları ve sattıklarıyla dünya medyasını en çok meşgul eden insanlardan bir tanesi Elon Musk, bu kez Twitter çöküntüsü ile gündemde.
Twitter, ekim ayında Musk’ın satın almasından bu yana ilk kez uzun süreli ve global çapta bir kesinti yaşadı. Birkaç saat boyunca popüler sosyal medya platformuna erişilemez veya temel özellikleri kullanılamazken, bu kesinti sonrası sosyal medyada kullanıcılar sorun ile ilgili bildirimde bulunurken
Musk’ın ilk tepkisi yine Twitter üzerinden oldu: “Bende çalışıyor.”
Bu sırada sosyal medya sitesinde #TwitterDown bir hashtag olarak trend oldu.
Kullanıcı raporları da dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan kesintileri izleyen bir web sitesi olan Downdetector, ABD'den 10.000'den fazla etkilenen kullanıcıyı, Japonya'dan yaklaşık 2.500'ü ve İngiltere'den yaklaşık 2.500 kullanıcının erişim kesintisinden etkilendiğini gösterdi.
Raporların çoğu, sosyal ağa web tarayıcısı üzerinden erişirken teknik sorunlarla karşılaştıklarını belirten kullanıcılardan geldi.
Twitter, yorum talebine yanıt vemezken ve sosyal ağın durum sayfası, tüm sistemlerin çalışır durumda olduğunu gösterdi.
"ÖNEMLİ SUNUCU DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI"
Musk, "Önemli sunucu değişiklikleri yapıldı şimdi Twitter eskisinden de hızlı çaşlacak” tweetini atarken gönderisinde kullanıcılar tarafından bildirilen kesinti süresine herhangi bir atıfta bulunmadı.
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